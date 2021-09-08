Москва, 8 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. То, что Россия наращивает экспорт мороженого и шоколада, не вызовет роста внутрироссийских цен на эти продукты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

eak_kkk Мороженое

«Наращивание экспорта мороженого, шоколада и других лакомств при прочих равных условиях не вызовет роста внутренних российских цен, — сказал Терновский. — Рынок этих продуктов достаточно конкурентен, и их цена определяется стоимостью сырья, затратами на производство и платой за бренд. Основное сырье — сахар, молоко, какао; по ним внутренние цены выше мировых. Поэтому расширение производства, связанное с экспортом, должно оказать положительное влияние на цены за счет снижения издержек производства при совершенствовании технологий и усиления эффекта масштаба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российское мороженое выигрывает на зарубежных рынках по соотношению цена/качество.