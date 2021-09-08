Москва, 8 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российское мороженое выигрывает на зарубежных рынках по соотношению цена/качество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал данные о росте экспорта из РФ мороженного и шоколада.

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«Для крупнейших потребителей российского мороженого — США, Китая, Казахстана — мотивация может быть разная. В США покупатели — это в основном эмигранты из бывшего СССР. В постсоветских странах российское мороженое возмещает нехватку собственных производственных мощностей. Но эти рыночные ниши ограничены и не могут обеспечить бесконечный рост, и в этом плане перспективен Китай и другие страны Азии. При этом необходимо понимать, что на этих рынках существует жесткая конкуренция», — сказал Терновский.

Кроме того, он уточнил, что потребителями российского шоколада в основном выступают бывшие постсоветские страны.

«Но возрастает и роль Китая, который устойчиво находится на втором месте в списке импортеров, уступая лишь Казахстану. Перспективы роста экспорта связаны с расширением поставок в Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока», — сказал Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что после того, как пандемия сойдет на нет, РФ сложнее всего будет удержать рынок шоколада в ближнем зарубежье.