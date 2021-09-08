Москва, , 13:15 — REGNUM В Госдуме соболезнуют родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Вертолет МЧС

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«Евгений Николаевич был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком. Его гибель большая потеря для всех нас», — отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщило ведомство. Зиничев приехал в город Дудинка вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть.

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