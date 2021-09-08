Сеул, 8 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. 8 сентября в Южную Корею доставили 526,5 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer и 450 тыс. доз вакцины Moderna из Румынии. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на правительственный источник.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

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Точное время прибытия груза в международный аэропорт Инчхон не сообщается.

Известно, что первая партия вакцины из Румынии была доставлена в Южную Корею 2 сентября.

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Напомним, что вакцина Pfizer была закуплена южнокорейским правительством, а вакцина Moderna поступила в страну в обмен на медицинское оборудование, поставленное ранее в Румынию.

Препараты из Румынии будут использоваться для вакцинации людей в возрасте от 18 до 49 лет.

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