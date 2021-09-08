Москва, 8 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил 8 сентября генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал глава «Роскосмоса» в своем Телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путинудоложили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева.