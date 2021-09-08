Тбилиси, 8 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Грузию 11 сентября поступит партия китайской вакцины от COVID-19. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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«Приятная информация для тех граждан, которые выбирают Sinopharm. Спасибо Красному Кресту, который пришлет нам в субботу в дар 100 тыс. доз вакцины Sinopharm», — сказала Тикарадзе.

Она сообщила, что регистрация на прививку китайской вакциной будет возобновлена с 13 сентября. Препарат также будет доступен в центрах вакцинации, где не нужна предварительная регистрация.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 7 сентября, полностью привиты около 510 тыс. человек, что составляет 12,8% населения. В течение последней недели в стране в среднем делали около 8 тыс. прививок в день.