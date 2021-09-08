Москва, 8 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Власти России стараются проводить взвешенную монетарную политику. Об этом 8 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Мы старались очень взвешено подходить к использованию монетарных факторов, взвешенно подходить к бюджетным тратам. Не случайно при подготовке бюджета на следующую трёхлетку мы выходим на нормальный уровень бюджетной политики», — сказал Силуанов.

Также глава Минфина России обратил внимание на то, что темпы роста экономики увеличиваются и спрогнозировал, что эта динамика сохранится и в будущем.