Москва, , 13:08 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящих переговорах обсудят ситуацию в Афганистане, однако акцент будет сделан на отношениях Москвы и Минска. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin .ru

«Безусловно, ситуация в Афганистане — это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов», — сказал Песков.

Однако, добавил он, в Кремле главным образом исходят «из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 сентября в Москве запланированы переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Они обсудят заблокированные Лукашенко в 2019 году «дорожные карты» интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Теперь вместо 31 «дорожной карты» на столе переговорщиков будут 28 «союзных программ».

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