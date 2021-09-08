Цхинвал, 8 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 198 тестов на коронавирус, из которых 23 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 8 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5152 носителя SARS-CoV-2, из них 4422 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 730 носителей коронавируса.

7 сентября в Южной Осетии сообщили о 27 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 230 тестов. 20 человек за сутки были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в течение последней недели эпидемиологическая обстановка постепенно ухудшается.