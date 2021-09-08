Москва, 8 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Компания «Вейчай-Рус Трейдинвест» представила в рамках выставки «Комтранс-2021», проходящей в Москве, уникальный экземпляр УАЗ «Патриот» с китайским дизельным мотором. Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Uaz.ru УАЗ «Патриот»

Под капот российского внедорожника специалисты компании установили четырехцилиндровый мотор Weichai WP2 3Q110E50 рабочим объёмом 2,3 литра и производительностью 110 «лошадей» (280 Нм). Двигатель агрегатируется с коробкой передач Shaanxi Fast Gear.

Однако модернизация автомобиля не согласована с Ульяновским автозаводом. Также автомобиль не поставлен на учёт в ГИБДД. Массовому производству мешают некоторые компоновочные проблемы.

Модель создана для демонстрации возможностей специалистов компании. Стоимость модернизации составляет около миллиона рублей. С экономической точки зрения такой автомобиль производить нецелесообразно.

Ранее директор по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максим Куприн сообщил, что УАЗ запустит производство электромобилей в начале 2022 года.

Читайте также: Военная полиция Сербии получила внедорожники «УАЗ Патриот»