Москва, 8 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в возрасте 55 лет. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в сообщении.

Отметим, Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде и окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 17 мая 2018 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на должность главы МЧС России вместо Владимира Пучкова и это назначение одобрил президент РФ Владимир Путин.