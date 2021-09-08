Варшава, 8 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 8 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 533 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 11 человек, у восьми из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 891 603 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 403. В больницах по состоянию на 8 сентября находятся 588 пациентов с COVID-19, из них 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.