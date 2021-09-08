Москва, , 12:28 — REGNUM Рост потребительского кредитования создаёт новые риски на фоне восстановления экономики. Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Возможно, в ближайшие месяцы, кварталы это стоит подкорректировать. Проблема в том заключается, что элементы спроса, которые активно растут — это те элементы, которые финансируются потребительским кредитованием», — заявил Орешкин.

«В прошлый раз за пандемический период этот пузырь схлопнулся. Сейчас, например, только за август-месяц было выдано 647 млрд рублей потребительских кредитов. Это сумма больше, чем все выплаты пенсионерам и школьникам вместе взятые», — указал он.

В то же время, по его словам, антикризисные меры в наиболее тяжёлый период пандемии оказались в России очень эффективными.

«Какие основные вещи вытянули российскую экономику? Первое — программа по льготной ипотеке. Второе — прямые выплаты гражданам и бизнесу, решение о которых президент в прошлом году принял, хотя были ожесточённые дискуссии», — отметил Орешкин.