Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Узбекистане полностью вакцинированы от COVID-19 более 2,5 млн человек. Об этом сообщает минздрав Узбекистана 8 сентября.

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По данным министерства, 2,5 миллиона составляют 11,9% от общего количества подлежащих вакцинации людей старше 18 лет.

«Наиболее высокие показатели по вакцинации наблюдается в Ферганской (1,8 миллиона доз), Наманганской (1,75 миллиона доз) и Андижанской областях (1,68 миллиона доз)», — сообщили в минздраве.