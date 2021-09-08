Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, проходят во всех районах Ленинградской области. У воинских мемориалов отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны, а в школах организованы уроки мужества. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия помнит и скорбит: 80-летие начала блокады Ленинграда — трансляция»

Напомним, сегодня исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. В этот день в городе и стране вспоминают жертв блокады, продолжавшейся 872 дня.

На Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга возложила венки и цветы делегация Ленинградской области, которую возглавил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в нее вошли также депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

В областном городе Волосово местом проведения памятного мероприятия «Непокоренный город» станет молодежный центр «Бирюзовый», а в Доме культуры в Торосово покажут киноленту «Ижорский батальон». В Волхове памятную акцию проведут у мемориала «Валимский рубеж», а во Всеволожске День памяти пройдет у мемориала «Румболовская гора».

В Выборге в библиотеке Алвара Аалто пройдет памятный концерт с участием заслуженного коллектива народного творчества «Вереск», а также лекция «Социалистическое соревнование в условиях блокады». Траурная церемония состоится у братского захоронения в Рощино, а в Лодейном Поле возложат цветы к Вечному огню у памятника «Скорбящий солдат».

В Киришах 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда вспомнят у мемориала «Памяти павших», а ученики местной школы искусств исполнят «Песню о Ладоге». В Ломоносовском районе траурный митинг пройдет в Ропшинском парке у памятника «Танк КВ-1». В Кировском районе Ленобласти памятные мероприятия пройдут на «Невском пятачке», а также в Комсомольском парке Шлиссельбурга. Кроме того, жителей и гостей этого города ждет интерактивный экскурс «Шлиссельбург от захвата до Победы».

В Приозерске торжественно возложат цветы к братскому воинскому захоронению. Кроме того, в деревне Раздолье откроют Аллею героев. В Сосновоборском городском музее откроется выставка «Земля непокоренных», в Тихвине воспитанники и преподаватели детской школы искусств им. Н.А.Римского-Корсакова проведут видеоконцерт «Во имя жизни», а в Тосно состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Воину-освободителю».

"Повсеместно в школах и библиотеках региона пройдут тематические выставки и уроки мужества», — добавили в администрации Ленобласти.