Воронеж, 8 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее сообщалось о 461 новом заразившемся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после ковида 219 воронежцев. За тот же период скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции 26 человек.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 122 277 случая заражения коронавирусом, выздоровели 104 360 человек, скончались 5 237 воронежцев с ковидом.