Сеул, 8 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 573 321 человек. Об этом 7 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 00:00 7 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 31 323 194 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 61%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 16 477 077 человек, препаратом AstraZeneca — 11 086 000 человек, препаратом Janssen — 1 289 676 человек, Moderna — 2 470 441 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 420 018 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 18 807 546 человек.

За последние два дня (6 — 7 сентября) в стране было зарегистрировано 8165 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 200 724 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 18 человек, до 576 человек.