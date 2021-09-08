Москва, 8 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Экономика России восстановилась после кризиса ещё в июне. Об этом 8 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Экономика РФ восстановилась в июне, объем ВВП РФ достиг допандемийного уровня», — отметил Мишустин.

Председатель российского правительства уточнил, что рост ВВП России за первое полугодие, по предварительным оценкам, составил 4,8%. При этом он подчеркнул, что говорить о полной победе над коронавирусом пока рано.

Мишустин добавил, что доходы, позволившие организовать единовременные выплаты пенсионерам и военным, были получены именно за счет восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе министр финансов России Антон Силуанов заявлял о том, что рост российской экономики восстановился до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. По его словам, в первом полугодии рост экономики достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.

Напомним, в середине июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что последствия пандемии коронавируса, повлиявшие на экономику России, в целом преодолены, а российская экономика восстановилась. Глава государства добавил, что в текущем году экономика России покажет рост.