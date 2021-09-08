Москва, 8 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Ранее появившиеся сообщения о том, что в Турции из-за пандемии COVID-19 будет досрочно закончен туристический сезон, не соответствуют действительности. Об этом 8 сентября рассказал турецкий посол в России Мехмет Самсар.

Pixabay.com Пляж в Турции

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«Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Также он добавил, что тёплый туристический сезон в Турции продолжается и в стране готовы и далее принимать туристов из России, в ближайшем времени собирающихся приехать туда.

Отметим, ранее турецкие власти сообщили, что на территории страны выявлены случаи заражения штаммом коронавируса «Мю» и после этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что из-за этого в Турции может быть досрочно завершен туристический сезон.