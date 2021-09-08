Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Ровно в полдень 8 сентября на всей территории Санкт-Петербурга началась минута молчания в память о защитниках и жителях Ленинграда, погибших и умерших в годы вражеской блокады, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия помнит и скорбит: 80-летие начала блокады Ленинграда — трансляция»

Общегородская минута молчания в память о 80-летии начала блокады организована с использованием городской системы оповещения. В Петербурге включены громкоговорители, по ним под траурную музыку транслируется текст в память о подвиге ленинградцев, затем прозвучат удары метронома, ставшего символом блокадных дней.

Напомним, утром 8 сентября состоялось возложение цветов к мемориальной доске на Невском пр., д.14, где сохранена предупреждающая надпись времён блокады.

Траурные церемонии возложения венков и цветов проходят на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском мемориальном кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, у Мемориала «Защитникам Ленинграда» на пл. Победы, на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище, у Мемориала защитникам Ораниенбаумского плацдарма, в других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Днем состоится акция памяти жертв блокады Ленинграда в Соляном переулке, у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Вечером будет организован памятный концерт в БКЗ «Октябрьский.