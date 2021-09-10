8 сентября 2021 года Россия отметила печальную дату — 80-летие начала блокады Ленинграда. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. По разным данным, во время блокады погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Как в Санкт-Петербурге, так и по всей России в этот день вспоминают погибших, проводят памятные мероприятия. В День памяти жертв блокады 8 сентября на 115 площадках зачитали сохранившиеся в архивах имена тех, кто погиб в блокаду. В полдень в Северной столице объявлена общегородская минута молчания. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

11:37 08.09.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны заявил об ответственности нынешнего поколения жителей города за сохранение памяти о страданиях и подвиге блокадного Ленинграда. Губернатор отметил, что «война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу», и напомнил хронологию тех страшных месяцев 1941 года, когда на Ленинград наступали вражеские войска, отрезав его по суше от остальной страны уже к 8 сентября. После чего город, его жители и защитники оказались в тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбёжек и артобстрелов.

11:38 08.09.2021 На Невском проспекте у дома №14 утром 8 сентября состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Здесь, на стене дома, сохранена предупреждающая надпись времён блокады: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

11:40 08.09.2021 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю отмечаемой 8 сентября 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и жителям Северной столицы. «В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты», — говорится в обращении спикера верхней палаты Федерального собрания.

11:41 08.09.2021 В Петербурге сделали бесплатным для посетителей, в том числе иностранцев, посещение Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке и мемориального комплекса Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский на своей странице в соцсети.

11:42 08.09.2021 Коллекция музейного комплекса «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области пополнилась портретом героя — капитана буксира Ивана Ерофеева, который спасал жизни людей, оказавшихся на штормовой Ладоге после вражеского обстрела в сентябре 1941 года.

11:42 08.09.2021 В России не хватает книг, критически оценивающих роль маршала Карла Густава Маннергейма в истории. Об этом 7 сентября заявил заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук Владимир Барышников на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация его книги «Маннергейм и Советский Союз».

11:43 08.09.2021 В Соляном переулке Петербурга, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, прошла церемония открытия Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт создан как подразделение блокадного музея. На церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между Музеем блокады и Санкт-Петербургским институтом истории РАН о совместной работе в изучении обороны и блокады Ленинграда. Как сообщили в Смольном, институт будет изучать ход военных операций, работу предприятий, социальных, научных и культурных учреждений, а также жизнь ленинградцев в осажденном городе.

11:43 08.09.2021 В российский прокат выходит фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Картина, созданная по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников, получила Гран-при X Московского международного кинофестиваля «Будем жить».

11:44 08.09.2021 Главная героиня фильма Ольга идет к отцу через блокадный город. Ее муж умер от голода. Она чувствует, что скоро тоже умрет, у нее больше нет сил жить, но ей нужно успеть увидеть отца перед смертью, чтобы попрощаться с ним и попросить у него прощения. Ее глазами зрители видят происходящее в осажденном Ленинграде. Как будто они сами в эти минуты оказались на улицах блокадного города. Фильм превращается в блокадную Одиссею, где зрители вместе с героиней проходят через весь город, встречают самых разных людей, попадают в сложные ситуации и видят, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.

11:45 08.09.2021 Режиссер Андрей Зайцев: «Мне бы хотелось, чтобы память о том, что пришлось пережить блокадникам, оставалась с нами как можно дольше. Хочется, чтобы мы понимали, как в нашей жизни все зыбко. Никто из ленинградцев в начале сентября 1941 года не ожидал, что через три месяца город словно погрузится в ледниковый период. И многим покажется, что уже никогда не будет никакого будущего, ни лета, ни весны — только бесконечная зима, голод и смерть. Об этом многие писали и говорили: между относительно спокойной, нормальной жизнью и этой катастрофой прошло всего три месяца! Если наши дети не будут знать все подробности про блокаду Ленинграда, про страдания, которые вынесли люди, про то, как стремительно все случилось, у них не будет иммунитета к этому. И значит, это может однажды повториться, но уже с ними или с нашими внуками. Это все очень серьезные вещи. История циклична. Она не прощает беспамятства».

11:46 08.09.2021 Актриса Ольга Озоллапиня о съемках: «Пожалуй, до конца я не была готова психологически к съемкам. Конечно, когда я готовилась, то много читала, но, начав изучать тему блокады, бывало такое, что после пяти минут я полчаса отходила. Постоянно в голове возникали мысли: для чего мы живем, зачем я живу, как мы вообще можем так жить… Позже, когда я уже погрузилась в тему, то всю стену своей комнаты обклеила фотографиями блокадного Ленинграда и людей, которые попали на пленку в это страшное время. Иногда я выписывала какие-то вещи и тоже клеила их на стену, чтобы, проходя мимо, мой взгляд задерживался на этом месте; чтобы быть постоянно погруженной в материал. Съемки фильма проходили как в Питере, так и в Подмосковье, а мои близкие остались жить в Москве. Иногда, сразу после съемок, не снимая пластический грим, я садилась в машину и ехала к ним. И все-таки было сложно выйти из состояния, в которое я попала на съемках. Когда мы закончили снимать кино, я еще долго не могла улыбаться и нормально жить».

11:46 08.09.2021 Актриса Ольга Озоллапиня: «Когда мне задают вопросы о фильме «Блокадный дневник», я вся скукоживаюсь внутренне, этого не видно, я что-то пытаюсь сказать, ответить, но у меня нет никакого желания вспоминать ни о том, как я готовилась, ни о самих сьёмках. Такого опыта у меня больше не должно быть, по крайней мере, я этого не хочу. Могу сказать, что этот фильм о Великой Любви! Пройти через весь замерзший и мертвый город, чтобы попросить прощения. Этот фильм вдохновляет, а не разрушает».

11:57 08.09.2021 Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

11:59 08.09.2021 С 8 сентября в Военной исторической библиотеке открыта выставка, посвященная 80-летию начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены порядка 25 книг, выпущенных Московским военным издательством и Ленинградской типографией в предвоенные и блокадные годы, а также 28 изданий, подробно описывающих события тех дней. «Среди работ по этой теме, хранящихся в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, особое место занимает серия книг «Ленинград. Война. Блокада» научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (ВИ) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, представляющая собой результат подробного, основанного на архивных данных, изучения блокадного периода», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

12:01 08.09.2021 Ровно в полдень 8 сентября на всей территории Санкт-Петербурга началась минута молчания в память о защитниках и жителях Ленинграда, погибших и умерших в годы вражеской блокады, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Читайте также: В Петербурге объявлена минута молчания в память о жертвах блокады

12:19 08.09.2021 Блокадный Ленинград

12:21 08.09.2021 Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, проходят во всех районах Ленинградской области. У воинских мемориалов отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны, а в школах организованы уроки мужества. Об этом: Жители Ленобласти отдают дань памяти жертвам блокады Ленинграда

12:40 08.09.2021 Маршал Карл Густав Маннергейм является соучастником гитлеровской агрессии против Советского Союза. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз». «Мы были информационным и бюрократическим инициатором обращения в Генеральную прокуратуру против мемориальной доски памяти Маннергейма в блокадном Ленинграде. Мы добились успеха», — заявил Колеров. В настоящее время, согласно законодательству, запрещающему глорификацию нацизма, такая инициатива повлекла бы возбуждение уголовного дела, отметил он. «Будем считать их добровольно заблуждавшимися. Но даже когда они вывешивали эту мемориальную доску в Петербурге, они уже тогда лицемерили. На мемориальной доске был изображён ещё российский имперский генерал, а в официальном пресс-релизе, который был опубликован на сайте Кремля, было написано: маршал Финляндии Маннергейм. Они даже сами перед собой понимали, что дураков нет», — указал Колеров.

12:41 08.09.2021 На Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, в 80-ю годовщину начала блокады, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков. Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт Петербурга, члены правительства и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, судьи Конституционного суда РФ, делегации Совета Федерации, Государственной думы, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Общественной платы Санкт Петербурга, представители командования войсками Западного военного округа и Главного командования ВМФ России, представители федеральных и городских органов власти, ветераны.

12:42 08.09.2021 В день 80-летия начала блокады Ленинграда, когда отмечается День памяти жертв блокады, на Дороге жизни в Ленинградской области проходит акция «Часовые памяти». Она началась"Вахтой памяти» у стелы Ржевского коридора в Большом Ильинском саду в Петербурге — отсюда в годы войны начиналась трасса в сторону Ладоги, по которой из города вывозили эвакуируемых людей, а в обратном направлении доставляли продовольствие в осажденный город. Позже эта трасса, шедшая по незахваченной врагом территории, а далее — по Ладоге, станет известна как Дорога жизни. «В 20:00 вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до мемориала «Разорванное кольцо» зажгутся памятные свечи. А в 21:00 автомобилисты ― участники акции соберутся у «Разорванного кольца» перед вечным огнем на минуту молчания», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Организаторами акции стали общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественное движение «Красная Гвардия».

12:42 08.09.2021 Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. gov.spb.ru

12:49 08.09.2021 Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко — о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда (видео предоставлено пресс-службой Совета Федерации): [[[video-0]]]

13:24 08.09.2021 В Ульяновской области живут 53 человека, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являются участниками обороны северной столицы. «Блокада продлилась 900 дней, за это время на город было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. Но тяжелейшие испытания — голод, холод, болезни — не сломили волю ленинградцев. По льду Ладожского озера удалось вывезти часть детей, женщин, стариков. Многим из них дал приют и работу наш регион», — говорится в сообщении врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

13:33 08.09.2021 В Петербурге 8 сентября состоялось возложение цветов к памятной доске Ленинградской армии Народного ополчения, установленной на здании Мариинского дворца, где в годы войны находился штаб Народного ополчения. Венок к доске возложил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Сегодня Мариинский дворец — резиденция Заксобрания.

13:35 08.09.2021 Зимой. Цитата из кф. Блокадный дневник. реж Андрей Зайцев. 2020. Россия

13:45 08.09.2021 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда и высказался об этом на своей странице в Instagram: «80 лет назад началась блокада Ленинграда. Страшное преступление фашизма против человеческой жизни. У музея «Прорыв блокады Ленинграда» вместе с волонтерами Победы открыли выставку «Слово Победителя. Блокада». Очень трогательная и душевная встреча с блокадниками и потомками ветеранов», — написал Дрозденко. О событиях тех трагических лет на встрече рассказали 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Абрам Миркин из Орловской области, потомки воинов Красной Армии из Казахстана и Киргизии, а также «Волонтеры Победы». На открывшейся выставке «Слово Победителя. Блокада» посетители смогут ознакомиться с различными материалами: фотографиями, воспоминаниями жителей и ветеранов блокады, записанными на видео.

13:59 08.09.2021 Совместные усилия по купированию опасных тенденций, которые связаны с реабилитацией нацизма, должно наращивать мировое сообщество. Об этом 8 сентября говорится в приветствии главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума, которое зачитал замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев.

14:10 08.09.2021 В полночь на Марсовом поле в центре Петербурга начнется акция в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Здесь состоится концерт, участники которого исполнят песни военных лет и прочтут стихи о блокаде, 80-летие начала которой пришлось на 8 сентября 2021 года. Подробности в материале: На Марсовом поле в Петербурге пройдет ночной концерт в память о блокаде

14:21 08.09.2021 В Барнауле 8 сентября, по случаю памятной даты — Дня памяти жертв блокады Ленинграда — на мемориале Славы собрались члены Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», участники блокады и волонтеры. Они возложили цветы ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, сообщили в пресс-центре мэрии города. Напомним, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного города. Об этом: Блокада Ленинграда: в Барнауле возложили цветы к мемориалу

14:24 08.09.2021 Найти информацию о защитниках и жителях блокадного Ленинграда помогут порталы проекта «Слово Победителя. Блокада», где будет синхронизирован электронный семейный архив: «Медаль «За оборону Ленинграда», «Книга Памяти блокадного Ленинграда».

14:34 08.09.2021 Блокада Ленинграда. Труп на улице. 1941

15:13 08.09.2021 Пискаревское мемориальное кладбище. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:56 08.09.2021 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети напомнил о вкладе уроженцев Новгородской земли в битву за Ленинград, в дело прорыва и полного снятия блокады Ленинграда. Читайте также: Глава Новгородчины напомнил о вкладе ее жителей в битву за Ленинград

16:41 08.09.2021 Филиал ЦВВМ «Дорога жизни». Дарья Драй © ИА REGNUM

17:41 08.09.2021 В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открылась выставка «Спасибо от ленинградских детей!», посвященная работе детских врачей в годы блокады Ленинграда. На ней представлены блокадные издания Ленинградского педиатрического медицинского института из фондов библиотеки, брошюры, изданные во время блокады, воспоминания о сотрудниках института, ушедших на фронт, фотографии студентов военного времени, документы, личные вещи медиков. Ленинградский педиатрический медицинский институт в годы блокады считался у нацистов специальной мишенью — «объектом 708». Его обстреливали по 8−12 раз в сутки. За 872 дня блокады помощь в медучреждении получили около четырех тысяч детей. Молочная станция института ежедневно отпускала по 13 тысяч порций питания для малышей. С 1941 по 1945 годы институт подготовил более 900 врачей.

17:58 08.09.2021 В Санкт-Петербурге заложили камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда, который будет установлен в мае 2022 года. Читайте также: В Петербурге поставят памятник животным блокадного Ленинграда

18:20 08.09.2021 На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу жертвам блокадного Ленинграда. В ней приняли участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты, представители общественных организаций, жители Приморского района. В 1941—1944 гг. на Серафимовском кладбище было похоронено более 100 тысяч человек, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда.

19:09 08.09.2021 Вечером в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября подсветка башни «Лахта Центра» будет работать синхронно с ударами метронома, ставшими одним из символов ленинградской блокады. «Они означали, что радиосвязь работает, — напомнили в пресс-службе «Лахта Центра». — Монотонные удары метронома — 50 в минуту — звучали в спокойное время, ускоряясь до 150 во время авианалетов». ⠀

19:26 08.09.2021 Традиционная акция «Свеча памяти» прошла в Петербурге на набережной реки Фонтанки у мемориального знака «Блокадная полынья». Памятный знак установлен напротив Шуваловского дворца, у спуска к воде на Фонтанке. Здесь в ледяной проруби в блокаду жители набирали воду, поскольку в конце 1941 года в городе прекратилось водоснабжение. Цветы к мемориалу возложили участники молодежных подростковых клубов Центрального района, представители властей. Память погибших защитников и жителей Ленинграда почтили минутой молчания.