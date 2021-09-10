Россия помнит и скорбит: 80-летие начала блокады Ленинграда — трансляция
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны заявил об ответственности нынешнего поколения жителей города за сохранение памяти о страданиях и подвиге блокадного Ленинграда.
Губернатор отметил, что «война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу», и напомнил хронологию тех страшных месяцев 1941 года, когда на Ленинград наступали вражеские войска, отрезав его по суше от остальной страны уже к 8 сентября. После чего город, его жители и защитники оказались в тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбёжек и артобстрелов.
На Невском проспекте у дома №14 утром 8 сентября состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Здесь, на стене дома, сохранена предупреждающая надпись времён блокады: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю отмечаемой 8 сентября 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и жителям Северной столицы.
«В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты», — говорится в обращении спикера верхней палаты Федерального собрания.
В Петербурге сделали бесплатным для посетителей, в том числе иностранцев, посещение Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке и мемориального комплекса Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский на своей странице в соцсети.
Коллекция музейного комплекса «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области пополнилась портретом героя — капитана буксира Ивана Ерофеева, который спасал жизни людей, оказавшихся на штормовой Ладоге после вражеского обстрела в сентябре 1941 года.
В России не хватает книг, критически оценивающих роль маршала Карла Густава Маннергейма в истории. Об этом 7 сентября заявил заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, доктор исторических наук Владимир Барышников на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация его книги «Маннергейм и Советский Союз».
В Соляном переулке Петербурга, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, прошла церемония открытия Института истории обороны и блокады Ленинграда. Институт создан как подразделение блокадного музея.
На церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве между Музеем блокады и Санкт-Петербургским институтом истории РАН о совместной работе в изучении обороны и блокады Ленинграда.
Как сообщили в Смольном, институт будет изучать ход военных операций, работу предприятий, социальных, научных и культурных учреждений, а также жизнь ленинградцев в осажденном городе.
В российский прокат выходит фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Картина, созданная по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников, получила Гран-при X Московского международного кинофестиваля «Будем жить».
Главная героиня фильма Ольга идет к отцу через блокадный город. Ее муж умер от голода. Она чувствует, что скоро тоже умрет, у нее больше нет сил жить, но ей нужно успеть увидеть отца перед смертью, чтобы попрощаться с ним и попросить у него прощения. Ее глазами зрители видят происходящее в осажденном Ленинграде. Как будто они сами в эти минуты оказались на улицах блокадного города. Фильм превращается в блокадную Одиссею, где зрители вместе с героиней проходят через весь город, встречают самых разных людей, попадают в сложные ситуации и видят, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.
Режиссер Андрей Зайцев: «Мне бы хотелось, чтобы память о том, что пришлось пережить блокадникам, оставалась с нами как можно дольше. Хочется, чтобы мы понимали, как в нашей жизни все зыбко. Никто из ленинградцев в начале сентября 1941 года не ожидал, что через три месяца город словно погрузится в ледниковый период. И многим покажется, что уже никогда не будет никакого будущего, ни лета, ни весны — только бесконечная зима, голод и смерть. Об этом многие писали и говорили: между относительно спокойной, нормальной жизнью и этой катастрофой прошло всего три месяца! Если наши дети не будут знать все подробности про блокаду Ленинграда, про страдания, которые вынесли люди, про то, как стремительно все случилось, у них не будет иммунитета к этому. И значит, это может однажды повториться, но уже с ними или с нашими внуками. Это все очень серьезные вещи. История циклична. Она не прощает беспамятства».
Актриса Ольга Озоллапиня о съемках: «Пожалуй, до конца я не была готова психологически к съемкам. Конечно, когда я готовилась, то много читала, но, начав изучать тему блокады, бывало такое, что после пяти минут я полчаса отходила. Постоянно в голове возникали мысли: для чего мы живем, зачем я живу, как мы вообще можем так жить… Позже, когда я уже погрузилась в тему, то всю стену своей комнаты обклеила фотографиями блокадного Ленинграда и людей, которые попали на пленку в это страшное время. Иногда я выписывала какие-то вещи и тоже клеила их на стену, чтобы, проходя мимо, мой взгляд задерживался на этом месте; чтобы быть постоянно погруженной в материал. Съемки фильма проходили как в Питере, так и в Подмосковье, а мои близкие остались жить в Москве. Иногда, сразу после съемок, не снимая пластический грим, я садилась в машину и ехала к ним. И все-таки было сложно выйти из состояния, в которое я попала на съемках. Когда мы закончили снимать кино, я еще долго не могла улыбаться и нормально жить».
Актриса Ольга Озоллапиня: «Когда мне задают вопросы о фильме «Блокадный дневник», я вся скукоживаюсь внутренне, этого не видно, я что-то пытаюсь сказать, ответить, но у меня нет никакого желания вспоминать ни о том, как я готовилась, ни о самих сьёмках. Такого опыта у меня больше не должно быть, по крайней мере, я этого не хочу. Могу сказать, что этот фильм о Великой Любви! Пройти через весь замерзший и мертвый город, чтобы попросить прощения. Этот фильм вдохновляет, а не разрушает».
С 8 сентября в Военной исторической библиотеке открыта выставка, посвященная 80-летию начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены порядка 25 книг, выпущенных Московским военным издательством и Ленинградской типографией в предвоенные и блокадные годы, а также 28 изданий, подробно описывающих события тех дней.
«Среди работ по этой теме, хранящихся в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, особое место занимает серия книг «Ленинград. Война. Блокада» научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (ВИ) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, представляющая собой результат подробного, основанного на архивных данных, изучения блокадного периода», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Ровно в полдень 8 сентября на всей территории Санкт-Петербурга началась минута молчания в память о защитниках и жителях Ленинграда, погибших и умерших в годы вражеской блокады, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, проходят во всех районах Ленинградской области. У воинских мемориалов отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны, а в школах организованы уроки мужества.
Об этом: Жители Ленобласти отдают дань памяти жертвам блокады Ленинграда
Маршал Карл Густав Маннергейм является соучастником гитлеровской агрессии против Советского Союза. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе «Маннергейм и геноцид народа СССР: 80-летие начала блокады Ленинграда» в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках которого состоялась презентация книги историка Владимира Барышникова «Маннергейм и Советский Союз».
«Мы были информационным и бюрократическим инициатором обращения в Генеральную прокуратуру против мемориальной доски памяти Маннергейма в блокадном Ленинграде. Мы добились успеха», — заявил Колеров.
В настоящее время, согласно законодательству, запрещающему глорификацию нацизма, такая инициатива повлекла бы возбуждение уголовного дела, отметил он.
«Будем считать их добровольно заблуждавшимися. Но даже когда они вывешивали эту мемориальную доску в Петербурге, они уже тогда лицемерили. На мемориальной доске был изображён ещё российский имперский генерал, а в официальном пресс-релизе, который был опубликован на сайте Кремля, было написано: маршал Финляндии Маннергейм. Они даже сами перед собой понимали, что дураков нет», — указал Колеров.
На Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, в 80-ю годовщину начала блокады, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков. Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт Петербурга, члены правительства и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, судьи Конституционного суда РФ, делегации Совета Федерации, Государственной думы, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, Общественной платы Санкт Петербурга, представители командования войсками Западного военного округа и Главного командования ВМФ России, представители федеральных и городских органов власти, ветераны.
В день 80-летия начала блокады Ленинграда, когда отмечается День памяти жертв блокады, на Дороге жизни в Ленинградской области проходит акция «Часовые памяти».
Она началась"Вахтой памяти» у стелы Ржевского коридора в Большом Ильинском саду в Петербурге — отсюда в годы войны начиналась трасса в сторону Ладоги, по которой из города вывозили эвакуируемых людей, а в обратном направлении доставляли продовольствие в осажденный город. Позже эта трасса, шедшая по незахваченной врагом территории, а далее — по Ладоге, станет известна как Дорога жизни.
«В 20:00 вдоль Ржевского коридора у километровых столбов Дороги жизни до мемориала «Разорванное кольцо» зажгутся памятные свечи. А в 21:00 автомобилисты ― участники акции соберутся у «Разорванного кольца» перед вечным огнем на минуту молчания», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Организаторами акции стали общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО» и общественное движение «Красная Гвардия».
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко — о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда (видео предоставлено пресс-службой Совета Федерации):
В Ульяновской области живут 53 человека, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являются участниками обороны северной столицы.
«Блокада продлилась 900 дней, за это время на город было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. Но тяжелейшие испытания — голод, холод, болезни — не сломили волю ленинградцев. По льду Ладожского озера удалось вывезти часть детей, женщин, стариков. Многим из них дал приют и работу наш регион», — говорится в сообщении врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
В Петербурге 8 сентября состоялось возложение цветов к памятной доске Ленинградской армии Народного ополчения, установленной на здании Мариинского дворца, где в годы войны находился штаб Народного ополчения. Венок к доске возложил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Сегодня Мариинский дворец — резиденция Заксобрания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда и высказался об этом на своей странице в Instagram:
«80 лет назад началась блокада Ленинграда. Страшное преступление фашизма против человеческой жизни. У музея «Прорыв блокады Ленинграда» вместе с волонтерами Победы открыли выставку «Слово Победителя. Блокада». Очень трогательная и душевная встреча с блокадниками и потомками ветеранов», — написал Дрозденко.
О событиях тех трагических лет на встрече рассказали 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Абрам Миркин из Орловской области, потомки воинов Красной Армии из Казахстана и Киргизии, а также «Волонтеры Победы». На открывшейся выставке «Слово Победителя. Блокада» посетители смогут ознакомиться с различными материалами: фотографиями, воспоминаниями жителей и ветеранов блокады, записанными на видео.
Совместные усилия по купированию опасных тенденций, которые связаны с реабилитацией нацизма, должно наращивать мировое сообщество. Об этом 8 сентября говорится в приветствии главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума, которое зачитал замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев.
В полночь на Марсовом поле в центре Петербурга начнется акция в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Здесь состоится концерт, участники которого исполнят песни военных лет и прочтут стихи о блокаде, 80-летие начала которой пришлось на 8 сентября 2021 года.
Подробности в материале: На Марсовом поле в Петербурге пройдет ночной концерт в память о блокаде
В Барнауле 8 сентября, по случаю памятной даты — Дня памяти жертв блокады Ленинграда — на мемориале Славы собрались члены Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», участники блокады и волонтеры. Они возложили цветы ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, сообщили в пресс-центре мэрии города.
Напомним, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного города.
Об этом: Блокада Ленинграда: в Барнауле возложили цветы к мемориалу
Найти информацию о защитниках и жителях блокадного Ленинграда помогут порталы проекта «Слово Победителя. Блокада», где будет синхронизирован электронный семейный архив: «Медаль «За оборону Ленинграда», «Книга Памяти блокадного Ленинграда».
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети напомнил о вкладе уроженцев Новгородской земли в битву за Ленинград, в дело прорыва и полного снятия блокады Ленинграда.
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В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открылась выставка «Спасибо от ленинградских детей!», посвященная работе детских врачей в годы блокады Ленинграда. На ней представлены блокадные издания Ленинградского педиатрического медицинского института из фондов библиотеки, брошюры, изданные во время блокады, воспоминания о сотрудниках института, ушедших на фронт, фотографии студентов военного времени, документы, личные вещи медиков.
Ленинградский педиатрический медицинский институт в годы блокады считался у нацистов специальной мишенью — «объектом 708». Его обстреливали по 8−12 раз в сутки. За 872 дня блокады помощь в медучреждении получили около четырех тысяч детей. Молочная станция института ежедневно отпускала по 13 тысяч порций питания для малышей. С 1941 по 1945 годы институт подготовил более 900 врачей.
В Санкт-Петербурге заложили камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда, который будет установлен в мае 2022 года.
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На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу жертвам блокадного Ленинграда. В ней приняли участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты, представители общественных организаций, жители Приморского района. В 1941—1944 гг. на Серафимовском кладбище было похоронено более 100 тысяч человек, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда.
Вечером в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября подсветка башни «Лахта Центра» будет работать синхронно с ударами метронома, ставшими одним из символов ленинградской блокады. «Они означали, что радиосвязь работает, — напомнили в пресс-службе «Лахта Центра». — Монотонные удары метронома — 50 в минуту — звучали в спокойное время, ускоряясь до 150 во время авианалетов». ⠀
Традиционная акция «Свеча памяти» прошла в Петербурге на набережной реки Фонтанки у мемориального знака «Блокадная полынья». Памятный знак установлен напротив Шуваловского дворца, у спуска к воде на Фонтанке. Здесь в ледяной проруби в блокаду жители набирали воду, поскольку в конце 1941 года в городе прекратилось водоснабжение. Цветы к мемориалу возложили участники молодежных подростковых клубов Центрального района, представители властей. Память погибших защитников и жителей Ленинграда почтили минутой молчания.
Акция памяти жертв блокады состоялась 8 сентября в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: У Музея блокады Ленинграда прозвучали песни и стихи военных лет
В День памяти жертв блокады в концертном зале «Октябрьский» в Петербурге прошел памятный концерт «Я говорю с тобой из Ленинграда». На него были приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, ветераны труда. На концерте прозвучали песни военных лет и воспоминания очевидцев — отрывки из блокадных дневников жителей осажденного города.
«Таких испытаний, которые выпали на Ленинград, не было в истории ни одного города и страны. Но наш город не сдался. Он победил», — сказал, обращаясь к собравшимся, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В день 80-й годовщины начала блокады Ленинграда на фестивале «Таврида.АРТ» прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди на русском языке. Музыкальное произведение исполнили Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла им. А. А. Юрлова и ведущие солисты страны — Аскар Абдразаков, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Валентина Феденева.
«Мы не можем пройти мимо этого события. За время блокады погибли более 641 тысячи мирных жителей Ленинграда. Помимо задачи выжить в условиях, которые сегодня невозможно представить, — людям раздавали по 125 граммов хлеба в сутки, в 1942 году до 7 тысяч человек в день умирали от голода — город продолжал работать: выпускались тяжелые танки КВ, которые стреляли прямо из заводских стен», — сказал начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.
В День памяти жертв блокады, 8 сентября, знаменитый небоскрёб Петербурга «Лахта-центр» изменил подсветку. Огни зажигались синхронно с ударами метронома: 50 ударов в минуту.
Эти сигналы имели особый смысл для жителей Ленинграда во время блокады. Они означали, что радиосвязь — единственное, что связывало людей с внешним миром, — работает.
Блокада Ленинграда — о чём и зачем лгут современные фильмы. Интервью Рады Михайловны Грановской, ветерана блокадного Ленинграда, доктора психологических наук, академика Балтийской Академии педагогических наук, профессора Санкт-Петербургского университета.
«Каждый трудящийся Ленинграда должен иметь свой огород». Листовка с таким название во время блокады Ленинграда была напечатана в стенах Типографии № 1 им. Володарского.
«Каждый трудящийся Ленинграда должен считать своим гражданским долгом вырастить для себя и своей семьи овощи на личном огороде…» — в памятке говорилось, что не стоит терять время, а нужно получать земельные участки через Райсовет.
В 1942 году Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство выпустило сборник статей об использовании в пищу дикорастущих съедобных растений.
В 1942 году Лениздат также выпустил рекомендации об «Использовании в пищу ботвы огородных растений и заготовках ее впрок».
Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо, Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда —Не права!
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,Как сила, нам нужна…
Автор: Юрий Воронов
Правозащитник Йохан Бекман: в одиночку Германия не смогла бы обеспечить блокаду Ленинграда. Тем самым вина за гибель жителей блокадного Ленинграда лежит и на финской стороне.
Подробности в материале: Главный антифашист Финляндии назвал НАТО наследником Гитлера
Во время блокады хвоя была источником витамина С. Из неё варили напиток, который спасал людей от цинги.
Жители Петербурга передали в архив два комплекта документов о войне и блокаде. Теперь в государственном архиве города будут храниться бумаги деятельности организации «Юные участники обороны Ленинграда» и личные дневники защитника нашего города Дмитрия Богданова, сообщают «Невские новости».
Отмечается, что в архив попадут личные дневники инженера-металлурга завода «Большевик» Дмитрия Богданова. В записях Дмитрия Ивановича отражается жизнь в осажденном Ленинграде: нормы выдачи хлеба, поездки на стрельбища, работы в цехе, блокадные киносеансы, личные переживания. Также в дневниках описываются первые послевоенные годы.
Информационный ресурс Медаль «За оборону Ленинграда»
Продолжается всероссийская акция «Медаль моей памяти».
Главная цель акции — сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны. Для этого были созданы интернет-ресурсы, на которых публикуются рассказы родственников о жителях блокадного Ленинграда. С первого дня запуска «Медали» петербуржцы активно присылают истории своих родных. В настоящий момент на ресурсах проекта в сети Интернет можно найти более 250 пронзительных рассказов, которые переносят читателей в страшный период Ленинградской блокады, сообщается на сайтеГосударственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
21 сентября 2021 года в 11:00 в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, д. 9) начнется научно-практическая конференция «Ленинградцы в годы Великой Отечественной войны», приуроченная к 80-летию начала блокады Ленинграда.
В конференции примут участие историки, преподаватели ведущих высших учебных заведений, а также сотрудники архивов, музеев и библиотек из различных регионов страны. Результаты своих исследований представят специалисты из таких городов, как Калининград, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Оренбург, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Казань и др.
Исследования участников конференции посвящены роли и вкладу жителей города в дело победы, их непростым судьбам, деятельности в эвакуации в разных уголках нашей большой страны, а также всем тем, кто защищал город от врага.