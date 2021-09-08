Великий Новгород, , 15:56 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети напомнил о вкладе уроженцев Новгородской земли в битве за Ленинград, в дело прорыва и полного снятия блокады Ленинграда, 80-летие начала которой вспоминают 8 сентября 2021 года.

Андрей Никитин Novreg.ru

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«177-я стрелковая дивизия, оборонявшая город на Неве, прорывавшая блокаду, практически полностью состояла из наших призывников», — написал глава региона, перечислив имена героев, отмеченных в боях за Ленинград.

«На новгородской земле нашли приют сотни детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Их приняли как родных, а спасенные ленинградцы навсегда сохранили светлую память о людях, ставших для них вторыми родителями», — отметил Андрей Никитин.

Он добавил, что я память о новгородцах, погибших при обороне Ленинграда, увековечена на Пискаревском мемориальном кладбище.