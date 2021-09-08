Москва, 8 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Решительный протест заявила российская сторона послу Эстонии в Москве в связи с отказом в выдаче дипломату РФ эстонской визы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 8 сентября на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны» заявлен эстонскому послу Маргусу Лайдре после инцидента 30 августа. Ответственность за эскалацию ситуации и её последствия Москва целиком возлагает на Таллин.

Захарова отметила, что Эстония, ещё в январе без оснований выславшая российского дипломата, начала «визовую войну». Россия призывала к её прекращению и после того, как летом в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте поймали за шпионской акцией.

Теперь Россия вынуждена принять ответные меры в отношении сотрудника, который оформляется в эстонскую дипмиссию в Москве.

«Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Эстония объявила, что отказывает в визе российскому дипломату в ответ на высылку своего дипломата из РФ.

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