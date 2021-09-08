Минск, , 11:32 — REGNUM Генеральные прокуратуры Латвии и Литвы безосновательно отказали в удовлетворении запроса Генпрокуратуры Белоруссии о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения республики во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Белоруссии 8 сентября.

Оккупированный фашистами Минск (сс) Bundesarchiv, Bild 146-1972-026-43

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«Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права её граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что представители латвийских и литовских государственных органов не скрывают свои связи с нацистскими преступниками.

«Позиция политической элиты Латвии свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств», — добавили в прокуратуре.

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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед подчеркнул, что отказ литовских и латвийских властей белорусской стороне был «немотивирован» и «юридически абсолютно необоснован». По его словам, эти государства в силу их политики не будут предпринимать никаких действий к тому, чтобы изобличить нацистских преступников.

«Мы сегодня еще раз констатируем, что эти государства покрывают нацистских преступников. Это бесспорный, по нашему мнению, факт», — резюмировал Швед.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Генпрокуратура Литвы отказала Генпрокуратуре Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Затем такой же отказ был получен от Генпрокуратуры Латвии.

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