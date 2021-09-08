Сеул, 8 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у представителя сухопутных войск, двух представителей спецподразделения при министерстве обороны, а также представителя военно-воздушных сил.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 93.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1648. Из них 1609 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2050 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 265 423.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 265 тыс. человек