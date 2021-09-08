Москва, 8 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в столице России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это 8 сентября следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

76.mchs.gov.ru Ветер

При этом уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что на территории Москвы предупреждение будет действовать с 21:00 8 сентября до 21:00 9 сентября, а в Московской области — с 12:00 8 сентября до 21:00 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в среду, 8 сентября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +14… +16 °C.