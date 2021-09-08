Вашингтон, 8 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В сети появились фотографии нового пикапа Toyota Tundra третьего поколения. Об этом сообщает издание Carscoops.

Carscoops Toyota Tundra

Фотографии были сделаны на дороге общего пользования в Соединенных Штатах. Модель была без камуфляжа.

Отмечается, что модель выполнена в модификации Double Cab. На это указывает длина задних дверей.

Пока не сообщается, когда будет представлено новое поколение пикапа.

Напомним, Toyota Tundra второго поколения представлена в трех вариантах кабины. Так, версия Double Cab — это четырехдверная модель. Модификация CrewMax также четырехдверная, но имеет удлиненную кабину. А двухдверную версию Regular Cab перестали выпускать в 2014 году.

Читайте также: Представлены фотографии нового минивэна Toyota Sienna