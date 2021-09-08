Якутск, 8 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Группа археологов Московского государственного университета имени Ломоносова находится с экспедицией на стоянке древних людей Диринг-Юрях в Якутии. К исследованию этого объекта вернулись в рамках проекта «Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной Сибири», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе Русского географического общества.

Археология

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Ранее на Диринг-Юряхе были обнаружены обломки со следами человеческой деятельности. Предполагается, что их оставили люди, живущие в эпоху раннего палеолита. Теперь исследование этого места будет продолжено. В начале августа 2021 года в ходе полевых исследований геологический разрез в районе стоянки изучили заново.

«Нашей первой задачей было доказать и себе, и международному сообществу, что это действительно археологическая стоянка с настоящими палеолитическими орудиями. Сейчас у нашей группы нет сомнений, что это археологический объект, который представляет огромный интерес», — отметил сотрудник научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Реджеп Курбанов.

В задачи экспедиции входит изучение геологии, археологии и палеогеографии стоянки. Участники исследования отобрали образцы из разных слоёв разреза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2003—2004 годах власти Якутии собирались развивать на Диринг-Юряхе культурный и познавательный туризм, но до реализации этих планов дело не дошло.