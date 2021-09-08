Сеул, 8 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 8 сентября в Южную Корею доставили 3,42 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 12:04 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.

Общий объём полученных вакцин к настоящему моменту составляет 63,34 млн доз.