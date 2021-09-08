Москва, 8 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,16% и готовясь к продолжению отступления, которое происходит с начала этой недели нацеливаясь на важный уровень сопротивления 73,70 за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

ИА REGNUM Рубль

«Среди основных причин слабости российской валюты можно выделить как «старые» факторы, это увеличение ежедневного объема покупок иностранной валюты Минфином России в рамках бюджетного правила с 14,4 млрд рублей до 14,9 млрд в период с 7 сентября по 6 октября 2021 года, так и «новые» факторы слабости рубля, которые появились за минувшие сутки.

Здесь и информация о том, что российские экспортеры, которые почти все лето «играли в защите» рубля, продавая валютную выручку, с валютного рынка ушли. Здесь и заявления представителя ФРС Джеймса Булларда.

Буллард 7 сентября спровоцировал снижение фондовых индексов и вызвал рост американского доллара к корзине валют стран G7, заявив что американский финансовый регулятор должен «реализовать план» сворачивания программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц, несмотря на относительно слабый отчет по рынку труда США за август, который вышел 3 сентября.

Внимательные инвесторы в заявлении Булларда отметили два нюанса, первый — это наличие плана, а второй — сроки, о которых говорил чиновник, по его словам ФРС должен свернуть покупку облигаций до первого квартала 2022 года.

Это гораздо быстрее чем, то на что закладывался рынок раньше, так что давление на группу рисковых активов продолжится и сегодня.

Техническая картина подтверждает дальнейшее ослабление российской валюты к верхней границе локального торгового диапазона 72,90−73,70 за американский доллар.

Мало того, на отметке 73,70 рубля будет ждать по-настоящему важная развилка, которая может как вернуть его обратно к 72,90−73,00, так и запустить волну снижения к 76,00 за доллар США», — считает эксперт.

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