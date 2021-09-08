Москва, 8 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Перед назначением пенсии гражданам России стоит заранее обращаться в Пенсионный фонд. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок в документах, которые могут повлечь за собой некорректное начисление пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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«В имеющихся же документах встречаются ошибки, например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на её назначение (если речь идёт например, о досрочном выходе)», — пояснили в ПФР.

Заблаговременное обращение в фонд позволит избежать таких проблем. Сотрудники ПФР проверят все документы и подадут запросы на предыдущие места работы заявителя, в архивы или органы социального обеспечения другой страны.

«Для того чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учета и электронные сервисы», — добавили в ПФР.

У граждан, перешедших на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации на сайте ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон, оптимизирующий назначение и выплату пенсий. Так, нормы позволят назначать в беззаявительном порядке пенсию безработным по предложению органов службы занятости, в котором будут содержаться согласие гражданина с назначением такой пенсии и способ её доставки. Предусматривается также и беззаявительное назначение социальной пенсии по инвалидности.

Добавим, что, по данным Росстата, в 2020 году в России на выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов были направлены рекордные 1,2 трлн рублей.