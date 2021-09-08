Тбилиси, 8 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 29 449 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2571 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 8 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 570 493 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 527 337 победили инфекцию, в том числе 2571 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7977 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 60 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6520 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2072.

Днём ранее в Грузии после проведения 25 624 тестов выявили 1965 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3996 человек, умерли за сутки 50 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии с 13 сентября для всех вакцинированных начнут проводить денежную лотерею. Призы будут разыгрывать ежедневно и еженедельно до конца текущего года. В конце года планируется провести розыгрыш крупных призов.