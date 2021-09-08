Москва, 8 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что в Пенсионном фонде России (ПФР) винят граждан в ошибках в документах на получение пенсии.

Pfrf.ru ПФР

«Обнаглевшие чиновники Пенсионного фонда нашли очередной повод для снижения пенсий. А виноваты опять граждане», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв в Facebook.

Парламентарий требует ликвидации ПФР и возвращения прежнего пенсионного возраста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сайте ПФР предупреждают граждан о том, что ошибки в документах могут повлечь некорректное начисление пенсии. Там советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд для проверки сотрудниками фонда всех документов и подачи запросов на предыдущие места работы заявителя, в архивы или органы социального обеспечения другой страны.