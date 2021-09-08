Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За лето 2021 года международный аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга обслужил более 6 млн пассажиров. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС).

Pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

С 1 июня по 31 августа 2021 года аэропорт «Пулково» обслужил более 6 млн пассажиров, что на 6% меньше, чем за аналогичный период «допандемийного» 2019 года. При этом больше всего людей летало через «Пулково» на внутренних рейсах — 5,2 млн человек, что составило +42% к летнему периоду 2019 года.

«Самыми популярными направлениями лета по России стали Москва, Сочи, Симферополь, Калининград, Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск и Казань», — уточнили в ВВСС.

На международных линиях за лето 2021 года обслужено более 0,8 млн пассажиров, что составляет минус 70% к такому же периоду 2019 года. В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди международных направлений стали Анталья, Ларнака, Стамбул, Ереван, Ташкент, Пафос, Монастир, Кишинев, Франкфурт-на-Майне и Энфида.

«В пиковые дни августа аэропорт «Пулково» обслуживал более 74 тысяч пассажиров в сутки», — подытожили в пресс-службе.