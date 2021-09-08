Москва, 8 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Конопля это растение, содержащее наркотические средства, поэтому в России ее выращивание запрещено. Даже за один куст можно получить до 15 суток административного ареста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Константин Кудряшов:

angie3888 Конопля

«За культивирование 20 и более кустов конопли грозит ответственность по статье 231 Уголовного кодекса и наказание в виде штрафа на сумму до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Если выращивается больше 330 кустов — наказание может составить до 8 лет лишения свободы.

К примеру, на днях пресс-центр МВД России известил о возбуждении уголовного дела в Волгоградской области, где полицейские задержали подозреваемых в культивировании наркосодержащей конопли. В ходе осмотра территории участка и хозяйственных построек обнаружено и изъято около 3,5 тысяч кустов наркосодержащего растения, более 50 килограммов приготовленной к сбыту марихуаны и 31 килограмм различных частей конопли. Речь идет о применении части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ — это покушение за сбыт наркотиков в крупном размере.

За совершение данного преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, причем мужчины отбывают его только в колониях строгого режима, а условное осуждение не назначается фактически никогда».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кыштыме (Челябинская область) задержали недавно мужчину, который выращивал у себя на участке 169 кустов запрещённого растения.

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