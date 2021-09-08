Минск, , 10:26 — REGNUM Генпрокуратура Латвии отказала в удовлетворении запроса Генпрокуратуре Белоруссии о правовой помощи по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба белорусской Генеральной прокуратуры.

Дети времен Великой Отечественной войны

«Генеральная прокуратура Латвийской Республики… отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Генпрокуратура Белоруссии в своем запросе уведомила своих латвийских коллег о том, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

При этом отмечается, что латвийской стороне также передали список с фамилиями и именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС и 24-го территориального стрелкового корпуса.

«Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что Генпрокуратура Литвы отказала Генпрокуратуре Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.