Веллингтон, 8 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В связи с нынешней вспышкой «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции в Новой Зеландии, правительство страны приняло решение пересмотреть план по открытию границ с внешним миров, которое должно было состояться в начале следующего года. Об этом 8 сентября написала британская The Guardian.

Флаг Новой Зеландии

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За прошедшие сутки в стране выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 855. В настоящее время крупнейший город Новой Зеландии Окленд находится в состоянии локдауна четвертого уровня.

«Вероятность того, что Новая Зеландия снова откроет границы для внешнего мира в ближайшее время, выглядит менее обнадеживающей», — пишет газета.

Выступая на пресс-конференции министр по борьбе с пандемией Крис Хипкинс заявил, что план по открытию международных границ «будет полностью пересмотрен».