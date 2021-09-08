Сидней, Австралия, 8 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. 8 сентября официальные представители австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредили, что даже если отдельные районы штата выйдут из режима локдауна, как планировалось 10 сентября, непривитые от COVID-19 жители лишаться значительной части свобод. Однако в Сиднее подчеркнули, что решение о снятии жесткого карантина еще не принято. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

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Локдаун в Новом Южном Уэльсе должен прекратить свое действие в 23:59 10 сентября, но заместитель премьер-министра штата Джон Бариларо заявил журналистам, что еще не принято решение о том, в каких регионах можно будет ослабить ковид-ограничения.

«Если и когда мы представим дорожную карту и будет говорить о вакцинированных, станет ясно, что те, кто не привился в регионах и сельской местности в Новом Южном Уэльсе, даже если у них есть некоторые свободы сейчас, то эти свободы они потеряют», — заявил Бариларо на пресс-конференции.

Заместитель премьер-министра штата также отметил, что «извиняться за это он не будет».