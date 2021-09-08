Кишинёв, 8 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает идею объединения с Партией коммунистов. Об этом он 7 сентября сообщил в эфире телеканала Primul in Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Обе партии на прошедших в июле парламентских выборах участвовали в составе Блока коммунистов и социалистов и получили 32 депутатских мандата. Додон не исключает полного объединения партий.

«Мы готовы это обсуждать. Мы готовы создать единую, новую политическую силу», — сказал Додон.

Он отметил, что партии лучше объединить до начала местных выборов, которые должны пройти в Молдавии в 2023 году.

Напомним, ранее председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что намерен вскоре уйти с поста. Нового лидера в партии должны будут выбрать в результате съезда.