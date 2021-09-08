Джакарта, , 10:07 — REGNUM Министерство религии Индонезии предоставило стипендии 330 студентам из Папуа и Западного Папуа для обучения в государственных университетах, сообщает Кompas.

Маноквари. Западное Папуа David Worabay

«Министерство религии полно решимости участвовать в строительстве и реализации достойного Папуа посредством развития в области религии и образования», — заявил заместитель министра по делам религии.

Правительство Индонезии намерено ускорить развитие благосостояния в провинциях Папуа и Западное Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Китае принял участие в конференции по устойчивому развитию международного сельского хозяйства в Пекине.

Подробнее в материале: Посол Индонезии выступил на сельскохозяйственной конференции в Пекине