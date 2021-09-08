Москва, 8 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В России планируется провести исследование качества и безопасности игрушек, доставляемых с маркетплейсов, схожее с тем, которое провела британская организация Which. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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«Примерно к концу 2021 года специалисты Роскачества планируют приступить к веерным испытаниям игрушек, доставляемых с маркетплейсов», — уточнил в беседе с ТАСС Протасов.

Он пояснил, что сотрудники Роскачества считают необходимым проверить выводы, сделанные британской организацией, и при необходимости предостеречь российских потребителей, а также принять меры по отношению к производителям и операторам торговли.

Протасов отметил, что в рамках исследования должно быть проверено как минимум 300 товаров.

«А так как мы всегда исследуем по очень глубокому списку показателей, насчитывающему 200−400 показателей качества, токсичности, безопасности, потребительских свойств, то должно быть достаточно крупное и очень непростое исследование», — подчеркнул руководитель Роскачества.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты британской организации Which выяснили, что 42% игрушек, закупленных через маркетплейсы, не соответствовали требованиям безопасности. Так, опасность для жизни представляют четыре из десяти игрушек, которые продаются в крупнейших мировых онлайн-магазинах.Эксперты купили несколько десятков игрушек на таких площадках, как Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. Тесты на безопасность не прошли 12 товаров, всего было выявлено 50 нарушений.

Самыми опасными игрушками эксперты назвали набор врача и игрушечный планшет, купленные на Wish, и магнитный конструктор Infinito с Amazon.