Саратов, 8 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В лагерях Саратовской области в прошедший летний сезон отдохнули 42 тыс. детей, из них 44% — за городом. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели почти 1 тыс. проверок лагерей всех типов, а также поставщиков питания в них.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

По данным надзорного ведомства, нарушения выявили в 59% организаций детского отдыха и у 44% поставщиков продуктов питания. Почти половина недочетов связана с организацией питания, 5% нарушений касались организации противоэпидемических мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Неудовлетворительные результаты проб готовых блюд выявили в 15 лагерях с дневным пребыванием и в четырех загородных лагерях. Дезинфекционный режим нарушался в 14 лагерях с дневным пребыванием детей.

В августе в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» города Саратова зарегистрировали очаг норовирусной инфекции. Работа лагеря была приостановлена, после устранения нарушений оздоровительный объект вновь открыли. Всего за летний период приостанавливалась работа четырех организаций отдыха, из них три из-за выявления вируса среди сотрудников ДОЛ «Лесная республика». Временно отстранялись от работы 92 человека, среди которых 76 контактных и 16 заболевших.

В целом поставленные задачи в части охвата и достижения эффекта оздоровления у отдохнувших детей выполнены, уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2021 года в Саратовской области все стационарные лагеря перевели на «закрытый» режим работы.

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