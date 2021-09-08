Канберра, 8 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В период с апреля по июнь 2021 года на рынке труда Австралии было создано 262 000 дополнительных рабочих мест. Об этом 8 сентября со ссылкой на новые данные Статистического бюро Австралии сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Good Job!

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Согласно статистике ведомства, общее количество рабочих мест в стране во втором квартале увеличилось на 1,8%, в то время как заполненные рабочие места — то есть вакансии, на которые удалось нанять людей — увеличились на 1,2% или 167 300 человек.

Число австралийцев, которые работают на двух работах, выросло на 5,7%, а общее количество отработанных часов увеличилось на 1,8%.

Особое внимание уделяется тому факту, что статистика охватывает период, предшествующий введению локдаунов. Поэтому статистика не в полной мере отражает текущее положение дел.