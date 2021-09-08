Канберра, 8 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. По мнению премьер-министра австралийского штата Виктория Дэниэла Эндрюса, распределение ковид-вакцин между штатами Австралии «неравномерно», поскольку Сидней получает непропорциональное большое число доз. Однако, выступая 8 сентября на пресс-конференции, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян отметила, что Сидней получает большое число вакцин вследствие эпидемиологической ситуации, складывающейся в городе и штате. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Очевидно, что другим штатам, не пришлось пройти через то, что прошли мы, и они явно находятся в своего рода догоняющем режиме», — заявила Бережиклян.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса также отметила, что штат приложил «очень большие усилия» для вакцинации граждан еще до нынешней вспышки «Дельта"-варианта коронавируса.

Бережиклян заявила, что Новый Южный Уэльс станет первым штатом Австралии, который достигнет целевого показателя по иммунизации 80% населения, за который последует Виктория.