Баку, 8 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 7 сентября выявили 2447 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 15 530 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 447 725 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 389 977 человек, в том числе 3428 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 51 828 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5920 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 41 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2406 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 550 тестов. Выздоровевшими медики признали 2867 человек. Скончались 37 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, в минобразования Азербайджана ранее сообщили, что обучение в школах, колледжах, профтехучилищах и вузах в этом учебном году начнется в традиционном формате. Ученики с первого по пятый класс идут в школы с 22 сентября, а остальные учащиеся — с 29 сентября.