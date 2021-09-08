Канберра, 8 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 1 480 новых случаев заражения коронавирусом и девять смертей от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

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Отмечается, что среди умерших есть молодой человек на третьем десятки жизни. Из девятерых, умерших от COVID-19 за последние сутки, семь не были вакцинированы.

Выступая перед журналистами, Бережиклян также отметила, что ее штат преодолел психологическую отметку в 75% привитых, получивших первых компонент вакцины.

«В то время как отдельные районы западного и юго-западного Сиднея демонстрируют выдающиеся результаты по вакцинации, все же есть и другие районы Большого Сиднея, где мы хотели бы нарастить темпы вакцинации», — заявила Бережиклян.