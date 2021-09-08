Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области в среду, 8 сентября, предупредили о надвигающемся шторме. Ближе к полудню в регионе усилится ветер и пойдут дожди, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти 8 сентября.

Rico_Loeb Дождь

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 11:00 до 14:00 мск 8 сентября местами в регионе ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами до 15−17 м/с. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем будет в районе +14…+19 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Не лучше погодная обстановка будет и в четверг, 9 сентября. На территории Ленинградской области ночью местами пройдет кратковременный дождь. В начале ночи также местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами ливни. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

В пятницу, 10 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть силой от умеренного до слабого. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, местами +2…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.