Канберра, 8 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Число жителей Австралии, трудоустроенных у нескольких работодателей, выросло до самого высокого уровня с момента начала ведения статистики по данной категории. Австралийское статистическое бюро опубликовало данные, согласно которым, доля занятых, работающих более чем на одной работе, увеличилась до 6,5%. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Отмечается, что это наивысший показатель, когда-либо достигнутый с тех пор, как ведомство начало отслеживать лиц, работающих на двух и более работах в 1994 году, и на 0,6 процентных пункта выше, чем до пандемии коронавируса.

«Число лиц, работающих на нескольких рабочих местах, оцениваемое в 6,5% во втором квартале было самым высоким за 27-летний период и продолжило свое восстановление с рекордно низкого уровня в 4,9% за второй квартал 2020 года», — говорится в пресс-релизе главы отдела Австралийского статистического бюро по рынку труда Бьорна Джарвиса.