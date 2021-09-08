Канберра, 8 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Виктория усилит проверки на въездах и выездах из столичного Мельбурна, поскольку не все жители города соблюдают антикоронавирусные ограничения и совершают поездки в пригороды. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 8 сентября премьер-министр Виктории (юго-восток Австралии) Дэниэл Эндрюс в ходе пресс-конференции.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

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«Если вы совершаете поездку по Виктории, можете рассчитывать, что вас остановят. Речь, конечно, не идет, что будет обязательно остановлена каждая машина, но будет использоваться технология распознавания номерных знаков», — предупредил Эндрюс.

Премьер-министр штата подчеркнул, что полицейские нарастят свое присутствие на сельских дорогах, где будут выборочно останавливать транспортные средства и узнавать цель поездки.

«Если у вас нет законной причины разъезжать по Виктории, то, пожалуйста, не делайте этого», — попросил Эндрюс.