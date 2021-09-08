Канберра, 8 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Как предупреждают отраслевые органы, возобновление международных рейсов в Австралии может быть отложено на несколько месяцев из-за «обильного ухода» пилотов с рынка авиаперевозок. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News.

Yarregion.ru Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Представители Профсоюза транспортных рабочих и Австралийского отраслевого союза авиационных операторов наземного обслуживания сообщили комитету Сената, что сотни международных рейсов могут быть отменены.

Причиной сокращения рабочих мест является прекращение выделения значительной части госсубсидий, направленных на поддержание высоких заработных плат в отрасли, отметили источники.

«Нельзя просто так бросать людей на неопределенный срок без зарплаты», — заявил на заседании комитета сената по вопросам транспорта секретарь профсоюза транспортных рабочих Майкл Кейн.